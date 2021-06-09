بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى فوة ضمن 11 مركزا بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على توفير كل السبل للمواطنين لتلقي لقاح كورونا، حفاظا على صحتهم وحياتهم.



وِأشار نور الدين إلى إتاحة خدمة استقبال أهالي مركز فوة، لتلقي لقاح كورونا بمستشفى فوة المركزي، حيث تلقوا رسائل عقب تسجيل بياناتهم على الموقع المخصص للتسجيل من قبل وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لتصل أعداد المواقع التي تستقبل المواطنين بالمستشفيات والمراكز الطبية لـ11 موقعاً، مناشداً أهالي المحافظة بسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة.



وأضاف أنه يوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الاستجابة السريعة بتوفير الأجهزة للمستشفيات، مؤكداً أن مستشفى فوة المركزي شهدت تطويراً كبيراً في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية لتلبي حاجة المواطنين، وتقدم لهم مستوى خدمة طبية لائقة، تماشياً مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن المصري.



ومن ناحيتها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن جميع مراكز تلقى لقاح كورونا الـ11 تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بما في ذلك أيام العطلات والإجازات، مجددة الدعوة لأهالي المحافظة بالإسراع لتسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح وعدم الانسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال وموثوق.



وعلى جانب آخر، أثنى اللواء جمال نور الدين على إستمرار حملات إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ منذ بداية جائحة كورونا في نشر الوعي الصحي وطرق الوقاية من فيروس كورونا، وأهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدي، وخاصة في الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.