 البحرين وبريطانيا يبحثان علاقات التعاون الثنائية بالمجال العسكري - بوابة الشروق
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البحرين وبريطانيا يبحثان علاقات التعاون الثنائية بالمجال العسكري

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 1:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 1:40 م

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا الفريق طيار مارتن سامبسون، مجمل علاقات التعاون الثنائية بين البلدين و سبل دعمها و تطويرها في المجال العسكري.

وأشاد القائد العام لقوة الدفاع البحريني، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البحرين وبريطانيا والتي لها جذور تاريخية متينة، منوها بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

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