رئيس جهاز دمياط الجديدة: جار رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسي الواصل بين المدينة والميناء

تفقد المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسي الواصل بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، في إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



وقال رجب إن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وأعمال البردورات والإنترلوك والكهرباء.



وأشار إلى مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم؛ لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.



ووجه المهندس محمد رجب، مسئولي الجهاز، بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمواصفات والجودة المطلوبة، وكذا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.