مساعد الرئيس الروسي: التفاعل بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، ما يحمل مخاطر على العالم بأسره، مشددا على ضرورة تغيير هذا الوضع.

وأضاف أوشاكوف، خلال كلمته أمام منتدى قراءات بريماكوف، اليوم الثلاثاء، أن "التفاعل بين البلدين يتواجد في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، والكل يعلم ذلك، يجب فعل أي شيء حيال هذا الأمر، فهناك مخاطر جادة تنشأ ليس لهذين البلدين الكبيرين، ولكن للعالم بأسره".

وأوضح أن الوضع في العالم يواصل التفاقم وهناك أزمات كثيرة عالقة وبؤر ساخنة جديدة لم تتم تسويتها، مضيفا: "نحن نرى أن الوضع العالمي في تفاقم متواصل ويصبح أقل توقعا ونظام الأمن العالمي في تدهور، وبشكل عام تتصاعد الصراعات وتكثر البؤر الساخنة".