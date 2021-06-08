 مساعد الرئيس الروسي: التفاعل بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

مساعد الرئيس الروسي: التفاعل بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:24 ص

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، ما يحمل مخاطر على العالم بأسره، مشددا على ضرورة تغيير هذا الوضع.

وأضاف أوشاكوف، خلال كلمته أمام منتدى قراءات بريماكوف، اليوم الثلاثاء، أن "التفاعل بين البلدين يتواجد في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، والكل يعلم ذلك، يجب فعل أي شيء حيال هذا الأمر، فهناك مخاطر جادة تنشأ ليس لهذين البلدين الكبيرين، ولكن للعالم بأسره".

وأوضح أن الوضع في العالم يواصل التفاقم وهناك أزمات كثيرة عالقة وبؤر ساخنة جديدة لم تتم تسويتها، مضيفا: "نحن نرى أن الوضع العالمي في تفاقم متواصل ويصبح أقل توقعا ونظام الأمن العالمي في تدهور، وبشكل عام تتصاعد الصراعات وتكثر البؤر الساخنة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك