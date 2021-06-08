الضرائب تنظم ورشة عمل حول ضريبة الدخل والقيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على دعم القطاع الخاص المصرى وتيسير مشاركته في المشروعات التنموية في مصر، وتوفير فرص النجاح له وازالة أي تحديات تقف أمامه، وذلك في إطار دور الوزارة و المصلحة للتعامل مع العوائق التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية وتذليل أى عوائق أو صعوبات، وكذلك دورهم في الوقوف بجانب المصدرين والشركات المُصدرة ودعمهم، وحل مشكلاتهم.

وقال عبد القادر إن المصلحة تحرص على تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع كافة القطاعات لتقديم التوعية اللازمة بالموضوعات الضريبية المختلفة حيث يتم خلال هذه الندوات والورش تقديم شرح واف للموضوعات والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات، والتعرف على المشكلات والعوائق أمام هذه القطاعات والتى تتعلق بالملفات الضريبية والعمل على إيجاد حلول لها.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار فعاليات المجلس التصديري خلال الفترة المقبلة، وذلك على مستوى اللقاءات المفتوحة بين الجهات الحكومية والمصدرين، من أجل إيجاد حلول واضحة لأية عوائق تواجه القطاع الصناعي الهندسي، في إطار رؤية واضحة يعمل عليها المجلس التصديري في الفترة الحالية، تعتمد في المقام الأول على خلق مناخ ملائم للشركات المصدرة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها مى حلمى خلال ورشة العمل التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون، بعنوان "ضريبة القيمة المضافة- ضريبة الدخل- الفواتير والإقرار ات الإلكترونية".

جاء ذلك بحضور صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة القيمة المضافة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة الدخل" ، ومى حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري وممثلي قرابة 50 شركة هندسية.

وأوضحت حلمي أن حل مشاكل المصدرين تبدأ أولًا من الداخل عبر التوصل إلى بيئة عمل تمكن الشركات المصدرة من التركيز على تجويد المنتج وفتح أسواق جديدة، وهذا لن يحدث إلا عبر التعامل الجدي مع المشكلات مثل مشكلات الضرائب والجمارك والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المصدرين.

ولفتت إلى أن تنظيم هذه الورشة يهدف لمناقشة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالملفات الضريبية، والتعامل مع عوائق التسجيل الإلكتروني للضرائب وغيرها من الملفات التي تهم قطاع عريض من الشركات الهندسية المصدرة.

ومن جانبه، شرح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الإقرار الإلكترونى لضريبة الدخل، ووعد بفتح قناة إتصال مباشرة مع المجلس التصديري لحل مشاكل الشركات الهندسية فيما يتعلق بملف الضريبة، وذلك في إطار الدور الوطني لمصلحة الضرائب المصرية فى التواصل المستمر والفعال مع كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية والتصديرية منها ، والتعامل مع المشكلات التي تواجه هذه القطاعات.

من جانبه، شرح صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة القيمة المضافة، تفاصيل إقرار الضريبة على القيمة المضافة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ورد على كافة الاستفسارات المتعلقة بملف ضريبة القيمة المضافة.