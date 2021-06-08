وزير الاقتصاد الألماني يرفض رفع سن التقاعد إلى 68 عاما

رفض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، رفع سن التقاعد إلى 68 عاما، على عكس ما أوصى به مجلس استشاري بالوزارة.

وكتب ألتماير، اليوم الثلاثاء، على موقع "تويتر"، أنه تم تحديد سن التقاعد في الائتلاف الكبير (2005-2009) "بناء على اقتراح الزميل الموقر" فرانتس مونترينج (رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك) عند سن 67 عامًا، متابعا: "يجب أن نبقي على ذلك، هذا هو رأيي منذ أعوام".

وأضاف أن المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الألمانية يعد هيئة مستقلة، ومقترحاته ليست ملزمة بالنسبة للوزارة ولا للوزير.

يذكر أن المجلس، بصفته هيئة استشارية، اقترح تعديلا لسن التقاعد برفعه إلى 68 عاما.

يأتي هذا الاقتراح قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية في البلاد، والمقررة في آواخر سبتمبر المقبل.

وتوقع المستشارون "حدوث مشاكل تمويل متزايدة على نحو صادم في تأمين المعاش القانوني اعتبارا من عام 2025".

ووفقا للوضع القانوني الحالي، يجري العمل على رفع تدريجي للحد الأدنى لسن التقاعد العادية من 65 إلى 67 عاما وذلك منذ عام 2012 وحتى عام 2029