 إنقاذ عشرات الأطفال بعدما غمرت مياه الأمطار أجزاء من روما خلال عاصفة - بوابة الشروق
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إنقاذ عشرات الأطفال بعدما غمرت مياه الأمطار أجزاء من روما خلال عاصفة

ايطاليا
ايطاليا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:11 م
تمكنت إدارة الإطفاء والإنقاذ في العاصمة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 40 طفلا من إحدى رياض الأطفال بعد أن غمرت مياه الأمطار أجزاء من روما، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء عبر تويتر.

وأظهرت مقاطع فيديو المياه تتدفق من البالوعات في الشارع وانجرفت السيارات تقريبا، كما تعطل المرور في العديد من المناطق، بينما حذرت سلطات الحماية المدنية من حدوث عواصف شديدة في مناطق عدة في البلاد.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة غدا الأربعاء، خاصة في المناطق الجنوبية بما في ذلك إقليم كامبانيا، حيث تشهد روما بشكل منتظم هطول أمطار غزيرة ما يتسبب في غرق الشوارع، والذي ينتج عنه فوضى مرورية.

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