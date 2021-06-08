العراق يقرر الضغط على مواطنيه لتلقي التطعيم ضد كورونا

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ سلسلة إجراءات للضغط على العراقيين للتطعيم ضد فيروس كورونا.



وشددت الحكومة العراقية، في بيان عقب اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة تطبيق إجراءات شديدة من قبل الحكومة إلى جانب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات؛ من أجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الإجراءات تدريجيا أسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة.



وألزمت الحكومة جميع العراقيين المسافرين إلى خارج البلاد إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح "كوفيد-19" ابتداء من أول أكتوبر المقبل إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها.



وأكدت وزارة الصحة والبيئة، خلال جلسة الحكومة، توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر يوليو المقبل والأشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس.



كانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن أجمالي عدد الوفيات في العراق من جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 16 ألفًا و589 شخصًا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات مليون و233 ألفًا و240 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد الذين تلقو التطعيم 658 ألفًا و501 شخص منذ شهر مارس الماضي.