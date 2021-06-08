أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، مؤكدًا أنها من أجمل قاعات العرض المتحفي في العالم.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الوزارة انتهت من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى عرض الكنوز بـ65 فاترينة.

وأضاف أن الوزارة تتعمد عدم نشر صورًا لقاعات عرض كنوز توت عنخ آمون، فضلًا عن أنه منع زيارات المسؤولين الأجانب إليها، موضحًا أنها ستفتح تزامنًا مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن زيارته إلى المتحف المصري الكبير شملت توجهه بالشكر إلى العاملين على العرض المتحفي، معلقًا: «هي عملية جراحية، والعمل يتم بدقة شديدة وتفاني غير عادي».

وعن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، لفت الوزير إلى أن الأهم الحديث عن كيفية الفتح وقائمة المدعوين، واصفًا إياها بأنها «فرصة العمر» لاستضافة أكبر مشاهير العالم ورؤساء الحكومات والرؤساء والملوك والأمراء.

وأوضح أن السيناريو القديم للافتتاح ارتبط باستمرار الحفل أكثر من يوم على مستويات مختلفة الرئاسي والوزاري والشخصيات المشهورة وغيرها، متابعًا: «بإذن الله نرجع لهذا السيناريو وهو يتطلب اختفاء جائحة كورونا».

وأعلن عن الانتهاء من قاعتي الملك توت عنخ آمون بحلول 4 نوفمبر المقبل، مضيفًا في سياق آخر، أن الوزارة استوردت سيارات من الخارج لنقل مركب خوفو من مكان عرضها بمنطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير بطريقة عبقرية.

وتفقد اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وذلك لوضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي الملك توت عنخ آمون بالمتحف.

رافق العناني خلال الجولة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والاستشاري الهندسي للمشروع، والمقاول، وعدد من قيادات المتحف.