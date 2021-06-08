 دبلوماسي سعودي: نُكن كل الاحترام لسياسة سلطنة عمان المتوازية - بوابة الشروق
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دبلوماسي سعودي: نُكن كل الاحترام لسياسة سلطنة عمان المتوازية

علم عمان
علم عمان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:34 م

أشاد السفير السعودي لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، بجهود سلطنة عمان المتواصلة لترسيخ التفاهم والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن القيادة السعودية تكن كل التقدير والاحترام للسلطنة وسياستها المتوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد اليوم الثلاثاء، السفير العنزي، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة الشعبين ويُعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

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