قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الفصل المطلق بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لا يتواجد في الحياة الدستورية المصرية حاليا.

وأضاف المستشار «مرعي»، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي، عبر فضائية «تن»، مساء الاثنين، أن هناك تعاون بين سلطات الدولة، ولا يمكن الفصل بينهم؛ حتى تتحقق المشروعية والحكم القانوني السليم، لأنهم أسس نظام الحكم في البلاد.

وبشأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس الهيئات القضائية، أوضح المستشار سعيد، أنه حدث تاريخي، تناول موضوعات متعددة، أهمها بدء عمل العنصر النسائي بالعمل القضائي، خاصة في مجلس الدولة والنيابة العامة، بداية من العام القضائي المقبل، الموافق أول أكتوبر 2021.

وأكد أن عمل العنصر النسائي بقضاء الدولة، ضمن مواد القانون الدستورية، وفعله الرئيس السيسي، وتم بدء اتخاذ جميع الإجراءات، لتعيين المرأة في السلم القضائي، ويمثل تحقيق لأعلى درجة من المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك بفضل الرئيس السيسي.

ولفت إلى أنه الرئيس السيسي يؤسس جمهورية حديثة، وبدأ ذلك منذ قيامه بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعبر عن فكر ثاقب، ونظرة بعيدة من القيادة السياسية.