المجلس القومي للمرأة: القيادة المصرية تتبع استراتيجية ونهج قوي لتمكين السيدات

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن القيادة المصرية تتبع استراتيجية ونهج قوي لتمكين السيدات، وتقديم الحقوق لهن.

وأضافت الدكتورة مايا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه بسمة وهبة، عبر فضائية «المحور»، أن تفعيل حقوق المرأة في مصر، أعطى لها احتراما ومكانة بين الدول، خاصة وأنها ستعين في مكان مثل مجلس الدولة.

وأوضحت أن هناك إرادة سياسية، وقناعة بأهمية دور المرأة، ساعدت في تفعيل استحقاقات السيدات، وعدم ذهاب اجتهادهن هباءا، فقد كان هناك العديد من الفتيات المتفوقات في كليات الحقوق، ولكن كانوا لا يعملون في النيابة الإدارية.