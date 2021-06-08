حزب الجبهة الوطنية الفرنسي يدين الاعتداء على الرئيس ماكرون

أدانت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، مارين لوبان، حادث "الصفع" الذي تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، في منطقة لادروم الفرنسية.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم- عن لوبان قولها في تغريدة لها على موقع (تويتر) " رغم أنني من أكبر معارضي ماكرون، لكنه الرئيس، ويمكننا النضال ضده سياسياً ولا يجب السماح لأنفسنا باللجوء إلى العنف".

وأدان العديد من السياسيين الفرنسيين الاعتداء على ماكرون وكان من بينهم أيضاً الزعيم اليساري جان لوك ميلنشون، ورئيس الوزراء جان كاستيكس الذي علّق على الحادث قائلاً إن "الديمقراطية مبنية على النقاش، وعلى الحوار، حيث تتصادم الأفكار، ويتم التعبير عن الخلاف المشروع، ولكن لا يمكن أبدا أن يكون هناك عنف أو اعتداء لفظي، ناهيك عن الاعتداء الجسدي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقترب من مجموعة من المواطنين كانوا بانتظاره بعد قيامه بزيارة لمدرسة في بلدة تين لارميتاج، وأمسك أحدهم بيد الرئيس الفرنسي وصفعه باليد الأخرى، وعلى الفور تم التعامل مع الشخص المتعدي من قبل قوات الأمن، حيث أفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال شخصين على خلفية الحادث.