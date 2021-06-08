بدء تطعيم العاملين في مطار الأقصر الدولي بلقاح كورونا

نظمت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، قافلة طبية، اليوم الثلاثاء، لتطعيم العاملين بمطار الأقصر الدولي، بلقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات المتخذة لتنشيط حركة السياحة، بالتعاون بين وزارتي الطيران المدني، والصحة والسكان.



وتم إعداد فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر إلى أن ذلك يساهم فى تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أى اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.



وأضاف أن العاملين في المطارات كانت لها الأولوية من قبل وزارة الصحة؛ نظرًا لتعاملهم المباشر والمستمر مع السائحين والقادمين والمغادرين، وبالتالي فهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.