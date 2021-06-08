معهد ألماني يرصد تراجعا مفاجئا في التوقعات الاقتصادية

رصد خبراء ألمان في الشؤون المالية تراجعا مفاجئا في التوقعات الاقتصادية خلال يونيو الجاري.



فقد أعلن مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في مدينة مانهايم الألمانية أن مؤشر التوقعات الاقتصادية للمعهد تراجع بمقدار 6ر4 نقطة إلى 8ر79 نقطة مقارنة بمايو الماضي.



وكان يتوقع الخبراء أن يسجل المؤشر 86 نقطة هذا الشهر، بعد أن سجل الشهر الماضي 4ر84 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ 21 عاما.



ومع ذلك، يتم تصنيف الوضع الاقتصادي الحالي بشكل أفضل بكثير، حيث ارتفع المؤشر الخاص بتقدير الوضع الحالي بمقدار 31 نقطة إلى سالب 1ر9 نقطة. وكان من المتوقع تسجيل سالب 28 نقطة هذا الشهر.



وأوضح المعهد أن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا يصل إلى نفس مستويات ما قبل جائحة كورونا في أغسطس 2019.



وقال رئيس المعهد آخيم فامباخ: "الانخفاض في التوقعات يرجع إلى حد كبير إلى التقييم الأفضل بشكل ملحوظ للوضع الاقتصادي الراهن، والذي ارتفع الآن إلى مستوى ما قبل الأزمة... لذلك يواصل خبراء السوق المالية توقع انتعاش اقتصادي قوي للأشهر الستة المقبلة".