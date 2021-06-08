وزير الرياضة: نسير بخطى ثابتة نحو الاعتماد الكامل للمعمل المصري لمكافحة المنشطات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الاعتماد الكامل لمعمل مكافحة المنشطات المصري من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن المعمل المصري لمكافحة المنشطات معتمدا بالفعل في تحليل الدم، ويتبقى اعتماد تحليل البول ليصبح معتمد بشكل كامل ولكل أنواع تحليل المنشطات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بأن تكون مصر أول دولة في أفريقيا خلال جولة رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مؤكدا الدعم المصري الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، وخاصة في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الرياضيين.

وأضاف صبحي أن تلك الزيارة تعكس الثقة الكبيرة التى أصبحت تتمتع بها المنظومة الرياضية المصرية فى ظل الدعم والرعاية غير المحدودة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى وضع مصر فى مصاف الكبار ليس فى مجالات الرياضة فقط وانما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأشاد صبحي بالخبرة التي يمتلكها رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث كان يشغل منصب وزير الرياضة في بولندا قبل توليه منصب رئيس الوكالة، مما ينعكس بصورة إيجابية علي الأوساط الرياضية في ضوء تنفيذ خطط واستراتيجية الوكالة على مستوى دول العالم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.

كما أشاد بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" برئاسة الدكتور حازم خميس، موضحا أن مجلس الإدارة يضم نخبة من الأطباء والرياضيين والقانونيين بما يضمن نجاح المنظومة ككل.

وقال صبحي إن زيارة رئيس الوادا لمصر في هذا التوقيت بعد تنظيم كبرى البطولات مؤخرا رغم جائحة كورونا تعطي مؤشرا كبيرا على ثقة الوكالة الدولية في الامكانيات المصرية سواء على المستوى الرياضى أو الطبي.

وأضاف أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات، والتأكيد على دور مصر المحوري على المستوى الدولي لتكون الرياضة خالية من المنشطات.

وأوضح أن اعتماد الخطوات الخاصة باعتماد المعمل المصري للمنشطات من قبل الوكالة الدولية من أولويات الزيارة الرسمية لرئيس الوكالة الدولية للمنشطات، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على توفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات اعتماد المعمل.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم وضع التصور النهائي لإنشاء الأكاديمية الأفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والتي تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقوم ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" ، ورودندي سويجلر مدير المكتب الإقليمي لمكافحة المنشطات بافريقيا "الرادو"، بزيارة إلى مصر في الفترة الحالية لبحث آليات تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات.