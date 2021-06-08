 كندا تستعد لتخفيف قواعد الحجر الصحي للمسافرين الذين حصلوا على اللقاح - بوابة الشروق
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كندا تستعد لتخفيف قواعد الحجر الصحي للمسافرين الذين حصلوا على اللقاح

الكورونا في كندا
الكورونا في كندا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 5:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 5:08 م
يستعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى تخفيف القيود الحدودية التي تفرضها بلاده على المسافرين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كاملا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكندية تقوم بصياغة خطط لتقليل فترة العزل الحالية التي تبلغ مدتها 14 يوما، بالنسبة لمن اجتازوا حدودها ممن حصلوا على جرعتي اللقاح، بحسب ما قاله الأشخاص الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وسوف يستمر خضوع المسافرين الذين يدخلون إلى كندا لاختبار الفيروس، وقد تكون هناك حاجة إلى تطبيق الحجر الصحي عليهم ولكن لفترة أقصر.

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة في غضون أيام، على الرغم من أنه من الممكن أن يتغير التوقيت، بحسب ما قاله هولاء الاشخاص.

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