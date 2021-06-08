قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رفع الأجور بنسبة 10% يعتبر زيادة فوق التضخم، ما يحسن من مستوى دخل المواطنين، مشيرًا إلى أن الزيادة في الرواتب لا تعتبر زيادة حقيقة في حالة كانت أقل من معدل التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الإصلاح في الرواتب والمعاشات حاليًا يعتبر تعويضًا عن الفترة التي تحمل فيها المواطن والدولة أعباءً، ذاكرًا أن مصر لازالت في مرحلة تتطلب الاستمرار في الإصلاح والبناء.

وأوضح أن الدولة تحرص على إعطاء المواطنين زيادة في الأجور يستفيدون منها، معلقًا: «وبقدر الإمكان لو حتى بنمي موارد الدول نحاول أن نبتعد عن الأشياء التي تمس احتياجات المواطنين الأساسية».

وذكر أن الحد الأدنى لزيادة الأجور يصل إلى 250 جنيهًا للدرجة السادسة والأقصى يبلغ 650 جنيهًا، معقبًا: «إحنا حابين أن يبقى في زيادة في جيوب الناس».

وأشار إلى تنمية العديد من الموارد بطريقة غير مباشرة خلال العام المالي الجاري، بشكل لا يؤثر على المواطن أو يتسبب في وجود عجز بالدولة وارتفاع في معدلات التضخم، مؤكدًا أن توافر السلع في مصلحة المواطن ويحافظ على المردود الإيجابي للزيادات في الأجور.

ولفت إلى تكلفة الزيادة في رواتب موظفي الدولة متضمنة مستحقات الأفراد الذين سيتم ترقيتهم هذا العام تبلغ 28 مليار جنيه، كما أن تكلفة الزيادة في المعاشات تصل إلى 31 مليار جنيه.

