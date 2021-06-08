بدء تنفيذ ندوات إرشادية حول مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادي الجديد

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أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، تنفيذ سلسلة من الندوات حول مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك من خلال خبراء ومهندسي المكافحة.

وقال: "تم تنفيذ ندوة عن طرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الإدارة الزراعية بالقصر في مركز الداخلة، بحضور من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعين بإدارة القصر".

وأوضح ان الندوة شملت حقلية شرح تفصيلي عن كيفية اكتشاف الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والفرق بينها وبين أي إصابة أخرى، بجانب التعريف بطرق الوقاية والعلاج لسوسة النخيل الحمراء باستخدام جهاز الأمير وشرح كيفية عمل الجهاز، وطريقة تركيبة وكيفية صيانته.

وأشار إلى أن الندوة شملت تعليم المزارعين والمهندسين كيفية الحقن والعلاج والرش، وكيفية اكتشاف الإصابة.

وأكد أن الندوات ستشمل كافة الإدارات الزراعية في إطار جهود المحافظة نحو مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والحفاظ على ثروة المحافظة من النخيل.