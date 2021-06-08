الكهرباء: ننتظر استكمال إجراءات إنشاء المفاعلات النووية في محطة الضبعة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العمل مستمر في المجال النووي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ الميناء الخاص باستقبال المعدات الثقيلة في محطة الضبعة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، الانتهاء من الوحدات السكنية التي يقيم بها الخبراء الروسيين حاليًا، فضلًا عن أنه جاري العمل على تسوية الأرض بمنطقة المحطة، موضحا أن الوزارة في انتظار استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بإنشاء المفاعلات النووية، والتي تصدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأشار إلى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبنية التحتية والاستراتيجية والتشريعية لمجال الطاقة النووية في مصر في آخر تقارير صدرت عنها، مضيفًا أن الوزارة لديها أكثر من مخطط لإنشاء محطات نووية أخرى.

ولفت إلى اختيار منطقة الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية لأنها أكثر الأماكن المناسبة لذلك، مؤكدا نشاط الدولة في مجال خطوط الربط الكهربي، كزيادة قدرة الخطوط الواصلة إلى ليبيا والأردن.

وأوضح أن الوزارة حاليًا تراجع دراسات الربط الكهربي بين مصر وأوروبا عن طريق قبرص واليونان، خاصة وأن أوروبا مهتمة باستغلال مصادر الطاقة المجددة المتوفرة بالقارة الإفريقية، مضيفًا أن ذلك يعمل على جعل مصر مركزًا محوريًا للطاقة.