رفع المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود عقد جلساته العامة، الأحد المقبل.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لم يسبق عرض القانون على مجلس الدولة، فتتم إحالته للمراجعة.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.