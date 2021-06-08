أيرلندا تطالب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بوقف إلقاء اللوم على بريكست

طالبت الشركات في أيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء، قادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بوقف عملية الملامة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وحثت الشركات الأيرلندية بحسب صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، لتقديم حلول عاجلة لإنهاء التوترات المتزايدة بشأن عمليات التفتيش على المواد الغذائية والبضائع التي تعبر البحر الأيرلندي إلى المنطقة، بما في ذلك تجار التجزئة والمصنعون والمزارعون إلى إنهاء النزاع بين لندن وبروكسل.

وقالت مجموعة عمل بريكست التجارية لأيرلندا الشمالية: "لا يمكننا تحمل فرصة ضائعة أخرى في اللجنة المشتركة كما رأينا في وقت سابق من هذا العام ".

وأضافت أننا نرغب في رؤية أننا لسنا فقط تم سماع أصواتنا وتم فهمنا لكن نرغب في رؤية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعملان سويا بشأن الاتفاق على تأثير البروتوكول الذي تنص فقرة منه، على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أيرلندا.

ومن المقرر أن تكون أيرلندا الشمالية المنطقة البريطانية الوحيدة التي تربطها، حدود برية مع الاتحاد الأوروبي ويجب أن تبقى مفتوحة حفاظا على اتفاق السلام المبرم 1998 والذي وضع حد لأعمال عنف استمرت عقودا على خلفية الحكم البريطاني.