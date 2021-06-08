وزير الداخلية الألماني يشيد بالحملة الأمنية الدولية ضد المافيا في 16 دولة

أشاد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بالحملة الأمنية المنسقة ضد عصابات الجريمة المنظمة في العديد من الدول ووصفها بأنها تمثل "نجاحا عظيما للتحقيقات".



وذكر السياسي المنتمي، إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن " القبض على أكثر من 800 شخص في جميع أنحاء العالم منهم 70 شخصا في ألمانيا، وهذا هو ردنا على المجرمين الذين يعتقدون أن بإمكانهم الاختفاء عن أعين أجهزتنا الأمنية، ونحن نلاحق المجرمين أينما كانوا".



يذكر أن محققين دوليين ألقوا القبض على أكثر من 800 مشتبه به في عملية ضد الجريمة المنظمة في 16 دولة، وهي واحدة من أكبر العمليات التي نفذتها الشرطة حتى الآن، وفقا لما صرحت به وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" في لاهاي اليوم.



وذكرت الوكالة أنه تم تفتيش أكثر من 700 منزل وضبط أطنان من المخدرات وكميات كبيرة من النقود السائلة والمجوهرات والأسلحة.



وأفادت يوروبول بأن العصابات الإجرامية التي تم استهدافها، كان لها نشاط في أكثر من 100 دولة.



من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في مدينة فيسبادن بألمانيا عن تفتيش أكثر من 150 مسكنا ومخزنا ومقرا تجاريا فضلا عن إلقاء القبض على أكثر من 70 شخصا بينهم أكثر من 60 شخصا في ولاية هيسن وحدها.