مصادر: شل تتلقى عرضين محليين لشراء حقولها في نيجيريا

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة /رويال داتش شل/ تستعد لتسلم عرضين نهائيين من مشترين محليين في نيجيريا خلال الأسبوع الحالي لشراء حقول النفط والغاز الطبيعي البرية التابعة لها في نيجيريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركتي هاريس أويل أند جاز ليمتد، وإن.دي ويسترن ليمتد النيجيريتين تتنافسان على حصة شركة شل وتبلغ 30% من أسهم الشركة التي تدير أصولها في منطقة دلتا النيجر والقريبة من المناطق الساحلية، مضيفة أنه من المقرر وصول العروض رسميا يوم 10 حزيران/يونيو الحالي.

كانت شركة الاستشارات "وود ماكينزي" قد قدرت حصة شل في الشركة النيجيرية في العام الماضي بحوالي 3ر2 مليار دولار، على أساس اعتبار سعر النفط 50 دولار للبرميل. ولكن الان يبلغ سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي أكثر من 121 دولار للبرميل، وهو ما يعني ارتفاع قيمة هذه الحصة بصورة أكبر.

كانت شل قد أعلنت في العام الماضي بيع حصتها في الشركة النيجيرية، قائلة إن استراتيجيتها للتحول في مجال الطاقة على المدى الطويل، لا تتوافق مع أنشطتها في نيجيريا.

وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل للمساهمين في مايو الماضي إن الزيادة الكبيرة في عمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية لقطاع النفط في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى حالة انفلات أمني لا تستطيع الشركة السيطرة عليها.

وأضاف "في النهاية، علينا الاعتراف بأن هذه الأوضاع خارجة عن قدرتنا".

كانت شركتا سيبلات إنيرجي وصحارى جروب النيجيريتين قد قدمتا في وقت سابق من العام الحالي، عرضين غير ملزمين لشراء أصول شل المحلية، لكن هذين العرضين لم يعودا قائمين حاليا بحسب المصادر.