اعتقال مسلح هدد قاضيا معارضا للإجهاض في المحكمة الأمريكية العليا

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قالت متحدثة باسم المحكمة الأمريكية العليا، إن مسلحاً هدد قاضي المحكمة المحافظ بريت كافانو، اعتقل قرب منزل القاضي في ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرجل، كان غاضباً بسبب مشروع قانون تسرب في الشهر الماضي يشير إلى أن المحكمة تستعد لإلغاء القرار الذي أباح الإجهاض في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة: "اعتقل رجل قرب منزل القاضي كافانو فجر اليوم، كان مسلحاً ووجه تهديدات للقاضي كافانو".

ويحاط مبنى المحكمة العليا بسياج عال منذ تسريب المشروع الذي قال مسؤولو المحكمة إنه صحيح لكن المشروع الأولي لا يمثل بالضرورة القرار النهائي.

وأثار مشروع القرار احتجاجات في واشنطن ومدن أخرى من مؤيدي الحق في الإجهاض.