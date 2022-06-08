ميركل عن بوتين: نتعامل مع شخص لا يتمنى لنا التوفيق ولا يمكننا التخلص منه

قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد أي مبرر لتجاهل روسيا الوحشي للقانون الدولي، في شنها غزوها لأوكرانيا"، وذلك وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.

وأضافت ميركل، في مقابلة مع الصحفي الألماني ألكسندر أوسانغ: "الهجوم على أوكرانيا كان خطأ كبيرا من جانب روسيا وانتهاكا لجميع قواعد القانون الدولي، وكل ما يسمح لنا بالعيش معا بسلام في أوروبا".

وتابعت: "إذا مررنا عبر القرون، وقلنا أي قطعة من الأرض تنتمي إلى من، فعندئذ ستكون لدينا حرب فقط، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وذكرت المستشارة الألمانية السابقة أنها لم تلم نفسها "لأنها لم تبذل جهدا كافيا" لمنع تصرفات روسيا في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا في 24 فبراير، وقالت إنه "لأمر محزن للغاية" أنها لم تنجح، وأضافت: "لكنني لا ألوم نفسي الآن لأنني لم أحاول".

وذكرت ميركل، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كنت سأشعر بسوء شديد لو قلنا مع هذا الرجل لست بحاجة للتحدث على الإطلاق"، وقالت ميركل عن كون روسيا وأوروبا جارين "لا يمكنك تجاهل بعضكما البعض، لن يكون ذلك ممكنًا في المستقبل أيضًا".

وقالت المستشارة الألمانية السابقة إن "ضم روسيا للقرم في عام 2014 كان جرحا عميقا"، وأضافت: "بالنسبة لي، كان من الواضح تمامًا أننا لا نتعامل مع شخص يتمنى لنا التوفيق في أسلوب حياتنا، ومع ذلك لا يمكننا التخلص منه"، وأكدت: "الآن من المهم للغاية أن يظل الاتحاد الأوروبي متماسكا".

وذكرت أنجيلا ميركل أنها "مقتنعة بأن أي خطة لجعل أوكرانيا مرشحة لعضوية حلف الناتو خلال فترة وجودها في المنصب ستكون بمثابة إعلان حرب، من وجهة نظر بوتين".

ووصفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "شجاع بشكل لا يصدق في حربه ضد الفساد، لكن في ذلك الوقت كانت أوكرانيا بلدا يهيمن عليه الأوليغارشية"، وهو ما كان سيمنعها من الانضمام إلى الناتو، وأوضحت: "هذا هو السبب في أنني كنت أعارضها بشدة"، كما أبدت ميركل احترامها لـ"إرادة" زيلينسكي في القتال.

وقالت المستشارة الألمانية السابقة: "في البداية، لم ترتكب روسيا حسابات خاطئة جسيمة فقط بشأن غزو كييف، ولكن رده على عرض بأنه يمكنه مغادرة البلاد بأنه ليس بحاجة إلى رحلة للمغادرة، أحتاج إلى أسلحة، كان واضحا جدا أيضا كما أثار احترامي بحقه".

وأضافت: "في النهاية، أوكرانيا رهينة جيوسياسية للغرب، وعداء بوتين للنموذج الغربي".

وقالت إنها "سعيدة للغاية لأن ألمانيا قررت مؤخرًا شراء طائرات مسيرة مسلحة من إسرائيل"، وذكرت: "لقد كان صراعا صعبا للغاية للاستثمار في الردع العسكري"، وتابعت: "هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين".