القنصل العام المصري في ملبورن يزور مقر الأبرشية الأرثوذكسية في ملبورن

زار القنصل العام ياسر محمود هاشم، القنصل العام المصري في ملبورن، كنيسة القديسة فيرينا والقديس بيشوي مقر الأبرشية الأرثوذكسية في ملبورن، حيث كان في استقباله نيافة القمص دانيال غبريال وكيل الأبراشية وكذا ممثلو الكنائس القبطية الأرثوذكسية في ملبورن.

واستمع القنصل العام لشرح مفصل عن تاريخ الكنيسة والمبنى، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني لدى زيارته لمدينة ملبورن في عام 2017، وذلك في إطار الزيارة الرعوية الأولى لقداسته إلى أستراليا.

واستعرض القمص غبريال الأنشطة الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الكنيسة، وفي مقدمتها المؤتمر الدولي للأيقونات والمزمع عقده في شهر يوليو من العام القادم.



