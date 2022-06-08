مصطفى الفقي يقرر ترك رئاسة مكتبة الإسكندرية: تجاوزت الـ77 عاما

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إنه قرر ترك رئاسة مكتبة الإسكندرية بعد بلوغه سن 77 عاما.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنه لا يريد الالتزام بوظيفة إدارية، راجيا أن تظهر الإيجابيات التي أحدثها وهو يترأس المكتبة طيلة خمس سنوات.

وأشار إلى أنه عمل على إجراء إصلاح مالي وإداري واحترام المكانة التي وضعها فيها رئيسها الأسبق إسماعيل سراج الدين على المستوى الدولي، والبناء عليها داخليا.

وأوضح أن اهتمّ بإكساب المكتبة هوية وطنية، لافتًا إلى أن علاقته القانونية بالمكتبة انتهت يوم 28 مايو الماضي.