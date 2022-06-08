جونسون يستبعد صرف انتباهه عن أجندة حكومته بعد تأييد 40% من نواب حزبه لسحب الثقة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن انتباهه لن يتحول عن أجندة حكومته بعد أن أعلن أكثر من 40% من نواب حزبه المحافظ عدم الثقة في قيادته.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال للنائبة أنجيلا إيجل من حزب العمال، خلال الرد على أسئلة في البرلمان للمرة الأولى منذ تصويت نوب حزب المحافظين أمس الأول الاثنين: "في مسيرة سياسية طويلة حتى الآن، اكتسبت خصوما سياسيين بالطبع".

وأضاف أنه "لا شيء ولا أحد على الإطلاق ... يمنعنا من الاستمرار والتنفيذ".

وقوبل جونسون بهتافات صاخبة لدى جلوسه على مقعده في مجلس النواب، وظلت الروح المعنوية لحزب المحافظين مرتفعة، حيث لم يتمكن زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر من توجيه أي ضربات كبيرة ضد رئيس الوزراء من خلال مجموعة من الأسئلة ركزت على الوضع الحالي لـ"الخدمة الصحية الوطنية" وليس الاضطرابات في حزب المحافظين.

يذكر أنه على الرغم من نجاة جونسون، بأغلبية 211/148 صوتا، من تصويت لسحب الثقة من خلال نواب حزب المحافظين يوم الاثنين، حذر المنتقدون من أن قيادته تضررت للغاية من حجم الرفض، ويمكن أن تنتهي قبل نهاية العام.