رئيس البرلمان الأوكراني: وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي حافز لإجراء إصلاحات

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ذكر رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك أن وضع "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" يمكن أن يشجع على إجراء المزيد من الإصلاحات في أوكرانيا.

وفي معرض حديثه لنواب الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي بستراسبورج في فرنسا، وصف ستيفانتشوك وضع المرشح المحتمل للانضمام للتكتل بأنه "حافز" لإجراء المزيد من الإصلاحات.

وأوضح في كلمته أنه حال تلقت أوكرانيا "تلك الرسالة السياسية، سوف نكون مستعدين للعمل وللمضي قدما بسرعة، وتنفيذ الإصلاحات، كما فعلنا في الماضي".

وأضاف رئيس البرلمان أن من المهم لأوكرانيا الحصول على وضع مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي خلال قمة زعماء التكتل المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري.