قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو بذلت كل الجهود لتسليم الحبوب من أوكرانيا، لافتًا إلى فتح ممرات للحبوب يوميًا، والعمل على ضمان أمن وسلامة السفن التي تعمل ضمن تلك الممرات، بالتعاون مع السلطات التركية.

وناشد لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، صباح الأربعاء، النظر إلى البيانات التي يقدمها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، موضحًا أن الأخير كان يعارض جهود إزالة الألغام، وقال إنه غير مهتم بتلك النشاطات.

وأضاف أن «الكرة الآن في ملعب أوكرانيا، وأن روسيا ليست ملامة في تلك الحالة»، قائلًا إن الاجتماع المنعقد في إسطنبول بشأن ضمان تسليم الحبوب من الموانئ الأوكرانية، تشارك فيه الأمم المتحدة بصفة رمزية، حتى تتمكن السفن من مغادرة الموانئ بطريقة آمنة.

وأشار إلى احتمالية إجراء اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي، منوهًا إلى أن الأخير «يريد فقط عقد الاجتماع كرمزية، ودائمًا ما يغير موقفه، والمقاربة التي يعتمدها».

وتابع: «الرئيس الأوكراني يريد من وحدات الجيش الروسي الانسحاب من البلاد كشرط وحيد لعقد اجتماع، ودائما ما يغير رأيه بشأن هذه المسألة، زيلينسكي يغير آراءه يوميًا، ومنذ شهرين الكرة كانت في ملعب أوكرانيا».