ألمانيا: فيردي تعلن عن تنظيم إضراب تحذيري لساعات في موانئ بحرية غدا

أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، عن تنظيم إضراب تحذيري لعدة ساعات في موانئ بحرية صباح غد الخميس.

وأوضحت النقابة في هامبورج اليوم الأربعاء،أن الإضراب سيسري بالتحديد على الوردية المتأخرة في العديد من الموانئ، بينها الميناء الأكبر في هامبورج.

ومن المنتظر أن يتم القيام بالإضراب أيضا في موانئ إيمدن وبريمن وبريمرهافن وفيلهلمسهافن.

من جانبها، قالت المفاوضة مايا شفيجرسهاوزن-جوت عن المفاوضات الجارية حول الأجور الجماعية مع الرابطة المركزي لشركات الموانئ الألمانية، إن " العرض المقدم حتى الآن غير كاف تماما".

وأضافت أن العاملين كجزء من البنية التحتية الحيوية كانوا يعملون بشكل مستمر وبأقصى طاقة خلال جائحة كورونا " وهم يستحقون التقدير ونصيبهم العادل".

ونظرا لوصول معدلات التضخم إلى ما يقرب من 8%، تطالب النقابة بـ "تعويض فعلي عن التضخم" لم تحدده على نحو محدد وتطالب بزيادة بمقدار 2ر1 يورو في الأجر بالساعة لنحو 12 ألف عامل في 58 شركة موانئ تعمل إجباريا وفقا للائحة الأجور في ولايات سكسونيا السفلى وبريمن وهامبورج.

في المقابل، عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة على مرحلتين بنسبة 2ر3% في العام الحالي وبنسبة 8ر2% في العام المقبل وعلاوة لمرة واحدة بقيمة 600 يورو.

ويأتي الإضراب التحذيري غدا استباقا للجولة التالية من المفاوضات والمقرر عقدها بعد غد الجمعة.