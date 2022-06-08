قناة: القاعدة تهدد بعمليات انتحارية في الهند

هددت جماعة "القاعدة" الإرهابية بتنفيذ عمليات إرهابية في الهند بعد تصريحات الممثلة السابقة للحزب الحاكم عن النبي محمد.

ونقلت قناة "Zee News" عن بيان الجماعة أنها تهدد بتنفيذ أعمال إرهابية بمشاركة انتحاريين "في دلهي ومومباي وكذلك ولايتي أوتار برادش وكجرات.

وأدلت الممثلة السابقة للحزب الحاكم في الهند، نيبور شارما، بعدد من التصريحات حول الإسلام والنبي محمد خلال مناظرة على التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي.

وأثارت تصريحاتها هذه خلافا دبلوماسيا مع عدد من الدول الإسلامية، بما فيها إيران والسعودية والإمارات، التي أدانت التصريحات المعادية للمسلمين. واستدعى عدد من الدول سفراء الهند للاحتجاج. في المقابل نأت حكومة الهند والحزب الحاكم بأنفسهما عن هذه التصريحات، وتمت إقالة شارما من منصبها وحرمت من العضوية في الحزب.

يوم الثلاثاء بدأت الشرطة في نيودلهي حراسة شارما نفسها وعائلتها بسبب التهديدات الموجهة إليها بعد تصريحاتها. كما فتحت الشرطة 3 قضايا جنائية فيما يتعلق بالتهديدات التي تلقتها شارما.