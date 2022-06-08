شيكابالا وحفني يواصلان التأهيل في الزمالك

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وأدى شيكابالا وحفني الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدي الثنائي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مباريات دور ال32 لمسابقة كأس مصر