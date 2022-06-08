عبد المنعم سعيد: الأمن والاقتصاد من أهم الملفات المطروحة في الحوار الوطني

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يتضمن العديد من الملفات والقضايا الهامة التي تمس المواطن مباشرة مثل الأمن والاقتصاد والسياسة.

وأضاف سعيد، خلال حواره لبرنامج «مساء دي أم سي» مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «dmc» مساء الثلاثاء، أن الدولة في فترة الحراك الذي حدث في 2011، نتج عنه حالة من الفوضى وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة، مشددا على ألا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى.

وحول الملف الاقتصادي، أكد أن الدولة خلال الفترة الماضية نمت بطريقة ملحوظة، في العديد من المجالات على سبيل المثال القطاع السكني المتمثل في بناء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات ومن أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأكد أن عملية النمو التي حث في الدولية خلال السنوات الماضية نتج عنها، فتح سوق مصرية جديدة تتطلب مهارات معينة، ليست متوفرة في الجهاز الإداري للدولة، الذي اعتبره لم يتطور كباقي القطاعات الأخرى التي تم تطويرها.

يأتي ذلك على خلفية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوى السياسية للحوار الوطني حول القضايا والتحديات التي تمر بها الدولة مؤخرا نتيجة للأزمات العالمية التي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي والمحلي.

