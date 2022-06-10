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تراجع مخزون النفط والبنزين في أمريكا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 7:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 7:40 م

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام في أكبر مركز للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما بمقدار 1.59 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. كما تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 0.8 مليون برميل مع ارتفاع الطلب عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريبيكا بابن كبيرة تجار الطاقة في شركة سي.أي.بي.سي برايفت ويلث مانجمنت إن بيانات المخزون الحكومي أظهرت "تحسنا في الطلب على البنزين ليعود إلى متوسطه خلال خمس سنوات".

وأضافت بابن أن "كلا العوامل الفنية والأساسية تشير إلى تطور إيجابي هذا الصباح"، مشيرة إلى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي استقر عند مستوى 120 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي لم يستقر عليه خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه جاء تراجع مخزونات منتجات المكررات النفطية في بداية فصل الصيف لتكشف الموقف الصعب للإمدادات. وارتفع متوسط الطلب على البنزين خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 9 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ عطلة يوم الذكرى والذي يمثل بداية لموسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.

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