شركات الطيران الروسية تدرس الانتقال إلى تركيا لتجنب العقوبات

قالت مصادر مطلعة إن عددا من شركات الطيران الروسية تدرس إقامة فروع لها في تركيا بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، والتي تمنع هذه الشركات من تأجير الطائرات أو الوصول إلى مراكز الصيانة والإصلاح خارج روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول، إن شركتي بيجاس تورستيك التي تمتلك شركة نورد ويند أيرلاينز وأنيكس توريزم جروب التي تدير شركة طيران أزور أير تدرسان إنشاء شركات طيران جديدة مقرها تركيا، وتبحثان مع شركات التأجير إمكانية الحصول على الطائرات التي تحتاجها.

وعلى عكس شركة الطيران المملوكة للدولة الروسية أيروفلوت التي كانت تسير طائراتها إلى 56 دولة قبل غزو أوكرانيا، فإن طائرات أزور أير ونورد ويند تعمل بشكل أساسي بين روسيا والمقاصد السياحية الرئيسية التي يفضلها الروس.

ورغم أن الشركتين موجودتان في روسيا فهما جزء من شركات سياحية أكبر يسيطر عليها رجال أعمال أتراك. ولم يتم إدراج الشركتين بشكل محدد على قوائم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وبالتالي فإن تحركاتهما لن تمثل انتهاكا للقوانين الغربية بحسب المصادر.

كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا قد أجبرت شركات تأجير الطائرات وبخاصة الموجودة في أيرلندا على وقف تعاملاتها مع الشركات الروسية . كما تحظر على الطائرات الروسية دخول أجواء الاتحاد. وردت شركات الطيران الروسية برفض رد الطائرات المستأجرة إلى الشركات المالكة، بعد قرار الحكومة الروسية التي تصر على المحافظة على حركة الطيران، إلزام الشركات بالحصول على ترخيص من الحكومة قبل إعادة أي طائرة إلى الشركة المالكة.