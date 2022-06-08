البيئة: نتخذ خطوات جادة في نشر تكنولوجيا البيوجاز وتعميم استخدامه في القرى

• فؤاد: نثمن دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني في نشر تكنولوجيا البيوجاز

• سفيرة النرويج تشيد بمخرجات المشروع ومستوى النجاح المحقق على أرض الواقع

نظمت وزارة البيئة، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، زيارة ميدانية لهيلدا كليمتسدال سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، وإيريك أوشلين المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، إلى قرى مركز زفتى محافظة الغربية؛ لمتابعة تنفيذ 48 وحدة غاز حيوي.

جاء ذلك في إطار مشروع خلق فرص عمل وتشغيل الشباب "روابط" الممول من الحكومة النرويجية عن طريق منظمة العمل الدولية، بحضور نشوى بلال مدير مشروع وظائف لائقة للشباب، ووائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية.

أكدت فؤاد أن وزارة البيئة من خلال المؤسسة تتخذ خطوات جادة فى مجال نشر تكنولوجيا البيوجاز وتعميم استخدامه فى مختلف القرى المصرية، وذلك من خلال تذليل العقبات وفتح المجال أمام هذه المشروعات الاقتصادية التى تعد نموذجا للاقتصاد الأخضر ويحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية على حد سواء، ويسهم فى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفيرها فى مختلف أنحاء الريف المصرى.

وثمنت وزيرة البيئة دور الجهات الدولية والمجتمع المدنى فى دفع عجلة التنمية وتحقيق المشروعات البيئية والنهوض بتكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر.

ومن جانبها، أشادت سفيرة النرويج بمخرجات المشروع حيث تعد تكنولوجيا الغاز الحيوي من الاولويات المستهدفة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة للريف المصري، معربة عن اهتمامها ببحث تطوير المشروع بمختلف القرى المصرية.