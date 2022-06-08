إبراهيم عبدالمجيد عن جائزة الدولة للآداب: أعطتني دعما نفسيا كبيرا

طمأن الروائي إبراهيم عبدالمجيد الفائز بجائزة الدولة للآداب جمهوره على حالته الصحية، بعد أن خضع لإجراء عدد من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية، معبرا عن فرحته لحصوله على الجائزة، قائلا: «إدتني دعم نفسي كبير، لأن الجوائز بطبعها تعتبر تكليل لمجهود الإنسان، بتقول لنا في النهاية مجهودك مراحش هدر حتى لو تأخرت».

وقال عبدالمجيد، في اتصال هاتفي لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «one» مساء الثلاثاء، أنه يعكف حاليا على كتابة المقالات، مع ابتعاده قليلا عن الروايات، حتى يستعيد عافيته ويستكملها مستقبلا.

وكشف عن حالته الصحية قائلا: «أتحسن بشكل متواصل، شوية شوية، ودلوقتي بمشي على عكاز، وقدامي ثلاثة أشهر استمرار للعلاج بعد الجراحة التي أجريتها في ظهري، والنهاردة نزلت للأول مرة عشان بقالي سنة مشفتش الشوارع».

وأكد أنه يجد متعته في الكتابة على مدار حياته، لافتا إلى أن أول جائزة حصل عليها كانت عام 1969، وكان وقتها يبلغ من العمر 22 عاما، وكنت عبارة عن 3 جنيهات.