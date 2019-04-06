ضبط صاحب مصنع مفروشات استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بالغربية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مصنع مفروشات استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقي صاحب مصنع مفروشات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية - مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال استيراد الأقمشة والمفروشات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 6 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.