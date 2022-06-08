عبد المنعم سعيد: الحوار الوطني خطوة إيجابية تقودنا نحو الجمهورية الجديدة

عبد المنعم سعيد: هناك بعض القضايا تحتاج الدولة للاستماع لرأي الجمهور العام حولها



قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأصل في المجتمعات التحاور، مضيفا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوى السياسية للحوار الوطني، يدل على أن هناك خطوة إيجابية تقودنا نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف سعيد، خلال حواره لبرنامج «مساء دي أم سي» مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «dmc» مساء الثلاثاء، أن هناك أسئلة داخل الدولة المصرية تبحث عن إجابات، موضحا أن هذه الأسئلة هناك البعض ينظر إليها على أنها لها علاقة بالتوافق العام.

وتابع أن هناك بعض القضايا تحتاج الدولة للاستماع لرأي الجمهور العام حولها، ضاربا مثال على ذلك؛ قضية المرأة وتمكينها وقانون الأحوال الشخصية والحديث عن تنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الأخرى.

يأتي ذلك على خلفية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوى السياسية للحوار الوطني حول القضايا والتحديات التي تمر بها الدولة مؤخرا نتيجة للأزمات العالمية التي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي والمحلي.

