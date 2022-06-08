رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة، محمد الأمين ترك استقالته من رئاسة المجلس.

وجاء في نص الاستقالة التي نشرت على الصفحة الرسمية لإعلام المجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لموقع "باج نيوز": "أعلن لكم استقالتي من منصب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مع تأكيدي التام للدفاع عن قضية شرق السودان والبجا وفقا لمقررات سنكات جنديا وفيا وأتمني للإخوة في المجلس التوفيق والسداد وسأكون لهم سندا وعضدا من أجل هذه القضية".

كان مجلس نظارات البجا في شرق السودان قد دعا أواخر الشهر الماضي، إلى عصيان عام في ولاية البحر الأحمر، وحذر من أن إقصاء مناطق الشرق في أية تسوية سياسية ستكون له "عواقب وخيمة على البلاد".

وأضاف المجلس في بيان على فيسبوك في ذلك الوقت: "لن نسمح للنخب بأن ينفذوا خططهم التي كانوا ينفذونها منذ الاستقلال باستغلال الموارد وتهميش إنسان الشرق".