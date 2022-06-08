حذر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، من أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدى إلى حدوث نقص في كافة المحاصيل الأساسية.

وقال جوتيريش، في معرض كلمة ألقاها في مستهل اجتماع مجموعة "جلوبال" لمعالجة الأزمات بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، اليوم الأربعاء، إن النقص سينتشر من محصولي الذرة والقمح إلى كافة المحاصيل الأساسية، وسيكون لذلك تأثير خطير على المليارات من البشر إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الأسمدة.

وأضاف أن أسعار الغذاء ترتفع لدرجة تكاد تكون قياسية، وأسعار الأسمدة زادت أكثر من الضعف، وإذا لم يتم توفير الأسمدة فإن النقص سينتشر من القمح والذرة إلى كافة المحاصل الأساسية ، بما فيها الأرز، وسيكون لذلك تأثير مدمر على المليارات من البشر في آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح جوتيريش أن أزمة الغذاء خلال العام الحالي تتعلق بكيفية الحصول عليه، ولكنها فى العام القادم يمكن أن تتعلق بنقص الغذاء نفسه.

يذكر أن روسيا وبيلاروس تعتبران من أكبر الدول المنتجة لمادة "البوتاس" التي تعتبر من العناصر الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمدة، ولكنهما تتعرضان لعقوبات غربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.