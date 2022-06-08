وزير الزراعة: لا قيود على أي منتج زراعي مصري من دول أخرى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد تنافسية، مشيرًا إلى تحقيق صادرات زراعية قدرها 5.6 مليون طن، للمرة الأولى، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات و100 ألف دولار.

وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن مصر تصدر أكثر من 350 منتجًا زراعيًا لـ150 سوقًا، موضحًا أنها حققت رقمًا متميزًا في بعض المنتجات، كالموالح والذي تفوقت مصر في تصديرها لمدة 3 سنوات.

ولفت إلى أن «مصر رقم واحد في الفراولة المجمدة، وتحقق أرقامًا متميزة في تصدير البصل والثوم والبطاطس»، نافيًا «وجود قيود على أي منتج زراعي مصري من دول أخرى».

وأكد أن المنتجات الزراعية موجودة في كل الأماكن؛ نتيجة قدرة الدولة على توفير المنتج الغذائي للمواطنين، متوجهًا بالشكر إلى المزارعين على المجهود المبذول، لتوفير الغذاء الآمن والصحي خلال جائحة كورونا.