 أوكرانيا تعلن تراجع قواتها في سيفيرودونيتسك - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن تراجع قواتها في سيفيرودونيتسك


نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:20 م

قال حاكم منطقة في شرق أوكرانيا لموقع "آر.بي.سي أوكرانيا"، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تراجعت بسبب القصف الروسي لمدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد، وتسيطر الآن على ضواحيها فقط.

ونُقل عن المسؤول سيرجي جايداي أن القوات الخاصة الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً قبل أيام، وطهرت ما يقرب من نصف المدينة، لكنها انسحبت حين بدأت روسيا في تسوية المنطقة بالأرض بالقصف والضربات الجوية، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "قواتنا تسيطر الآن مجدداً على أطراف المدينة فقط، لكن القتال مستمر، قواتنا تدافع عن سيفيرودونيتس،ك ويستحيل القول إن الروس يسيطرون على المدينة بشكل كامل".

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