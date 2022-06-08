بحث وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور وليد فياض مع المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة الدكتور جواد الخراز سبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بحسب المعايير العالمية للتمويل.

جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها فياض اليوم الأربعاء على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا" المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وترأس الوزير فياض جلسة حوارية حول أهمية "مشاريع كفاءة الطاقة في المباني" بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا على أهمية إقرار مشروع قانون حفظ الطاقة الذي أرسلته الحكومة اللبنانية مؤخرًا إلى المجلس النيابي، مشيرًا إلى التوفير الكبير الذي يمكن أن يحققه إقرار هذا القانون على الفاتورة النفطية للبنان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.