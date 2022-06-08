إيران تعيد معدات عسكرية تخص الحكومة الأفغانية السابقة لطالبان

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قالت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، إن طهران أعادت معدات عسكرية تخص الحكومة الأفغانية السابقة، التي تم الإطاحة بها العام الماضي بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد القاهر بلخي إنه تم إعادة المعدات بعد تواصل مستمر بين الدولتين.

وأضاف أن هذه المعدات تشمل عددا كبيرا من الأسلحة والدبابات والمركبات العسكرية وشاحنات إطفاء ومركبات أخرى.

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة الإيجابية من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تعزز العلاقات بين الدولتين".

وقالت وكالة "باختر" الإخبارية، إن المعدات وصلت إلى الميناء الحدودي إسلام قالا مساء أمس الثلاثاء، كما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات عسكرية قادمة من إيران.

ولم تعلق طهران على البيان.

وكانت قوات أمن تابعة للحكومة الأفغانية السابقة انسحبت العام الماضي إلى داخل إيران، ومعها عدد كبير من الأسلحة والمركبات، في ظل تقدم طالبان نحو الأقاليم الغربية. وقامت السلطات الإيرانية حينذاك بمصادرة هذه المعدات.

وبالإضافة إلى ذلك، نقل جنود أفغان سابقون معدات عسكرية، تشمل عشرات الطائرات، عبر الحدود الشمالية للبلاد إلى طاجيكستان وأوزبكستان.

وتعد إيران أول دولة تسلم معدات أمريكية لنظام طالبان. ورفضت طاجيكستان وأوزبكستان حتى الآن إعادة الطائرات رغم الطلبات المتكررة من طالبان.