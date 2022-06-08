رئيس الوزراء اللبناني يدين التصريحات الهندية المسيئة للرسول

أدان نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند التي تعرضت فيها لمقام النبي محمد، فيما اعتبرها مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان نوع من الإرهاب.

وقال ميقاتي: "هذه التصريحات المعادية للإسلام تشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية، وهي تندرج في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية"، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء.

ومن جهته، أكد مفتي لبنان أن تصريحات المسؤولة الهندية بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه مرفوضة ومردودة عليها، وهذا نوع من الإرهاب وممارسة التضليل بحق نبي الإسلام.

ودعا المفتي دريان جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية في العالم إلى نبذ ومحاسبة كل من يتطاول على الإسلام ونبيه وآل بيته وأصحابه لأن ذلك يثير مشاعر المسلمين ويؤدي إلى نزاعات بين الإنسانية المعاصرة.

وكانت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، نوبور شارما، قد أدلت قبل أيام بتصريحات مسيئة بشأن الرسول صلّى الله عليه وسلم.