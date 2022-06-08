قالت السلطات الكندية إنها سوف تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر تصدير 28 خدمة، مثل المحاسبة والإعلانات التي تساعد في إدارة صناعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية في الخارج.



ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي جاء فيه أن الإجراءات الكندية الجديدة تستهدف بالأساس الصناعة الروسية التي تمثل حوالي 50% من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا.



ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول ذلك، إلا أن هذه العقوبات المحتملة تشكل جزء من إجراءات غربية أوسع ضد روسيا على إثر الأزمة الأوكرانية.