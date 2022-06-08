محافظ بني سويف يتفقد المستجدات التنفيذية لمشروع مرسى النيل السياحي الشرقي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، أعمال الطرق الجاري تنفيذها ضمن المكونات الرئيسية لمشروع المرسى السياحي من الناحية الشرقية لنهر النيل، والذي وافقت على تنفيذه رئاسة مجلس الوزراء، ويخدم الرحلات النيلية ويجعل من المحافظة نقطة توقف للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر والعكس.

وتفقد غنيم امتداد المنطقة من الناحية الجنوبية، يرافقه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني، والمهندس أشرف صالح مدير جهاز حماية النيل ببني سويف.

ويجرى حالياً إزالة التعديات وفتح الطريق، بداية من نقطة المحاجر حتى النيل، والتي تقع عند بوابة مشروع المرسى السياحي من ناحية الجنوب بجوار كوبري النيل من الناحية الشرقية، بجانب عمل الفصل المساحي للطريق المؤدي إلى المرسى، تمهيداً للبدء في أعمال التكريك والتي ينفذها ويشرف عليها جهاز حماية النيل.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتبر إحدى ثمار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والتي تضمنت إقامة كورنيش من الناحية الشرقية؛ لدفع جهود التنمية والتنمية السياحية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، من خلال تعظيم الاستفادة من والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، كما يتضمن المخطط العام لمشروع المرسى السياحي منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة، بجانب منطقة خدمات متكاملة ومناطق خضراء.